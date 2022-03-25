«Это сейчас нецелесообразно»: власти откажутся финансировать ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Правительство России намерено отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину. Как отмечают собеседники издания, сейчас власти пересматривают планы инвестиций из ФНБ, реализация которых «наименее целесообразна в сложившихся условиях».

Проект ВСМ был в силе еще в конце 2021года. На его реализацию было зарезервировано почти 500 млрд рублей в ФНБ, но теперь планы его фондирования сняты, сообщили источники.

По их словам, финансовая модель ВСМ утратила актуальность из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам. Еще одной причиной названо снижение технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт.

Кроме того, немецкий концерн Siemens направил руководству РЖД уведомление о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан», используемых на магистрали Москва – Санкт-Петербург.

По декабрьской оценке Минтранса РФ, строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург может обойтись в 1,39 трлн рублей. В РЖД планировали завершить строительство в 2027 году.

«Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ – почти 100%», – уточнил близкий к кабмину источник. Представитель Минэкономразвития не стал комментировать эту информацию, в Минфине перенаправили вопросы по проекту в Минтранс.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что проект строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург требует проработки. Прежде чем принимать решение о строительстве магистрали, необходимо все взвесить и оценить риски, отмечал глава государства.

Москва, Наталья Петрова

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