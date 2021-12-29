Стоимость ОСАГО для некоторых водителей может вырасти на 60%

Стоимость полиса ОСАГО для некоторых автомобилистов может увеличиться до 60%. Это случится при условии увеличения выплат пострадавшим в ДТП до 2 млн рублей и отмене учета износа автомобиля. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в интервью газете «Известия», отметив, что это предварительные оценки страховщиков.

Как отметил Юргенс, автомобилисты, которые редко становятся виновниками ДТП, практически не заметят подорожания.

По его мнению, изменения необходимо вводить поэтапно, «чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования».

Руководитель ВСС также сообщил, что инициативу Минфина поддержали Центробанк, страховщики и объединения автовладельцев. «Мы ожидаем появления законопроекта в первом квартале 2022 года», – отметил Юргенс.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о намерении Минфина внести изменения в ОСАГО, увеличив выплаты пострадавшим в дорожных авариях в четыре раза – с 500 тыс. до 2 млн рублей и запретив страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Отмечалось, что это предложение было согласована на совещании в Минфине в декабре с участием представителей ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса.

По информации РСА, средняя цена полиса ОСАГО не менялась уже почти три года и за девять месяцев этого года составила 5,5 тыс. рублей

Москва, Наталья Петрова

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