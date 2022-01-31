Шереметьево и Домодедово попали в европейский топ-5 по числу пассажиров

Российские аэропорты Шереметьево и Домодедово вошли в пятерку лидеров по пассажиропотоку среди европейских воздушных гаваней. Возгласил список турецкий аэропорт Стамбул, следует из ежегодного отчета Международного совета аэропортов Европы.

Аэропорты Европы в 2021 году пропустили на 37% пассажиров больше, чем в 2020 году, когда пассажиропоток упад на 59%. Лидером стал Стамбул, обслуживший 37 млн пассажиров, на втором месте московское Шереметьево – 30,9 млн; на третьем – парижский аэропорт имени Шарля де Голля – 26,2 млн.

В пятерку лидеров также вошли воздушный вокзал Схипхол в Амстердаме (25,5 млн человек) и Домодедово в Москве (25,1 млн), приводит данные «Коммерсантъ».

Напомним, Минтрансе РФ отметил рост потока пассажиров в сентябре на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За девять месяцев 2021 года авиакомпании перевезли 83,5 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

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