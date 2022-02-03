Правительство РФ изменит тарифы на техосмотр

Правительство РФ намерено упростить правила технического осмотра транспортных средств и изменить тарифы. Эти мероприятия предусмотрены дорожной картой реформирования техосмотра в 2022-2023 годах, утвержденной кабмином.

Операторы ТО считают устаревшей методику расчета тарифов, разработанную ФАС в 2012 году. Они жалуются, что при средней оплате 600 рублей за машину невозможно окупить оборудование и содержать на зарплате специалистов. В ряде субъектов региональные власти самостоятельно повысили тарифы. К 1 апреля ФАС поручено подготовить обновления для методики расчета тарифов, обновленный документ должен начать работать уже к концу мая.

Минтранс совместно с МВД к 1 февраля подготовили новые послабления в правила ТО. Предложено убрать из списка обязательных проверок осмотр на потеки двигателя, коробки передач, кондиционера. Водителей планируется больше не спрашивать, если ли у них аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в конце 2021 года Совет Федерации утвердил, а президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Россиян освободили от штрафов за отсутствие техосмотра для машин и мотоциклов, используемых в личных целях.

Москва, Наталья Рязанова

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