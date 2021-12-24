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Пятница, 24 декабря 2021, 11:49 мск

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Совет Федерации утвердил отмену обязательного техосмотра

Совет Федерации утвердил закон об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Россиян освободят от штрафов, если они не пройдут осмотр используемых в личных целях машины или мотоцикла.

Автовладельцы смогут в добровольном порядке проверить состояние своего транспорта.

Техосмотр останется обязательным для автомобилей, используемых как такси, автобусов, грузовиков, а также в том случае, если машина или мотоцикл старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже. При изменении конструкции машины или замене основных агрегатов техосмотр также будет необходим.

После подписания президентом РФ закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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