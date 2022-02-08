Яровая предложила отбирать машину за повторную езду без прав

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила увеличить штрафы за езду без прав. Она же призвала ввести понятие повторности и назначать уголовный срок с конфискацией автомобиля повторно попавшимся без прав.

Действующую санкцию за езду без прав в виде штрафа в 30 тыс. рублей вице-спикер предложила ужесточить для рецидивистов и ввести штрафы от 50 до 100 тыс. рублей. По ее мнению, это поможет повысить уровень ответственности водителей. А для тех, кто продолжает нарушать закон, наказание предложено перевести в уголовное.

«Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует. Фактически лицо каждый раз откупается малыми суммами и продолжает совершать нарушения. Можно 150 раз нарушать и фактически издеваться над здравым смыслом и обществом», – сказала Яровая на заседании рабочей группы.

Политик предложила после третьего аналогичного нарушения привлекать к уголовной ответственности. А у лиц, севших за руль своей машины без прав, конфисковывать автомобиль.

Как сообщал «Новый День», в июле в России ужесточили наказание за повторную пьяную езду для водителей, имеющих судимость за пьяное ДТП с серьезными последствиями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»