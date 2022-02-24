Россия закрыла небо над западной границей с Украиной и Белоруссией

Российские операторы сообщили о закрытии воздушного пространства над западной частью границы Украиной и Белоруссией, следует из данных международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM. Украинские авиавласти отменили полеты на Киевском, Львовском, Одесском направлениях.

«Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники», – говорится в сообщении NOTAM.

Небо в Ростовской воздушной зоне также закрыто до 2 марта. Исключение сделано только для самолетов государственной авиации.

Украинская сторона ввела ограничения на полеты над в Киевским, Львовским, Днепрским, Одесским и Симферопольским районами по причине потенциальных угроз для гражданских судов. По данным Федерального управления гражданской авиации США, Харьков также не принимает самолеты с вечера 23 февраля.

Ранее утром президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе по просьбе руководства Донецкой и Луганской народных республик. Россия в этой операции будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины».

Москва, Наталья Рязанова

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