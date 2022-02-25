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Пятница, 25 февраля 2022, 12:44 мск

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Россия ответила на британские санкции для «Аэрофлота»

Россия закрыла небо для самолетов, зарегистрированных в Великобритании или связанных с британскими компаниями. Запрет касается рейсов в российские города и транзитных перелетов, заявили в Росавиации.

«25 февраля с 11:00 мск введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании», – говорится в сообщении.

Запрет объявлен как ответная мера на британские санкции в отношении российской компании «Аэрофлот», единственного перевозчика, совершавшего рейсы в Великобританию. Накануне британское Управление гражданской авиации приостановила лицензию компании, а власти заморозили все связанные с ней активы.

в Росавиации отметили, что предлагали британской стороне провести консультации в рамках Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между двумя странами. Но британцы отказались.

«Это является основанием для принятия зеркальных мер с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», – добавили в ведомстве.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Екатеринбург, Москва, Челябинск, Урал, Центр России, Россия, Транспорт, Туризм, Европа, Санкции против России,