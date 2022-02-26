Болгария вслед за Чехией и Польшей закрыла небо для России: туристам предложат обратные рейсы с пересадкой

Болгария с 26 февраля закрыла воздушное пространство для российских самолетов, сообщил болгарский минтранс. Накануне аналогичные решения из-за военной операции России на Украине приняли Чехия и Польша. Еще одна страна – Латвия – обсуждает с ЕС закрытие своего воздушного пространства для России.

В Болгарии находятся российские туристы, отдыхающие на горнолыжных курортах, сообщает Ассоциация туроператоров России. Точную цифру АТОР не называет, но отмечает, что решение Софии создаст неудобства для возвращения российских туристов домой.

Туроператоры меж тем заявляют, что предложат своим клиентам, находящимся в Болгарии, альтернативные рейсы для возвращения домой с пересадкой. Так, «Интурист» заявил, что с сегодняшнего дня все заезды в Болгарию на рейсах российских авиаперевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств, передает РИА «Новости». Находящимся в Болгарии отдыхающим будут предложены альтернативные рейсы для возвращения домой с пересадкой, заверили в пресс-службе компании.

Ранее «Аэрофлот» прекратил полеты в Прагу и Варшаву до 28 марта.

Напомним, 24 февраля Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов «Аэрофлота», единственного российского перевозчика, совершавшего рейсы в Великобританию. Москва в ответ запретила рейсы в российские города и транзитные перелеты всех самолетов, зарегистрированных в Великобритании или связанных с британскими компаниями.

София, Москва, Наталья Петрова

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