Ответная мера: Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Россия запретила полеты в российские города и транзитные полеты через воздушное пространство РФ авиакомпания Болгарии, Польши и Чехии, сообщает Росавиация. Москва пошла на этот шаг «в связи с недружественными решениями» авиационных властей этих стран, закрывших небо для российских самолетов, отметили в ведомстве.

Ограничение вступает в силу с 15:00 мск 26 февраля.

Полеты из перечисленных стран могут быть выполнены «только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», уточнили в Росавиации.

Болгария, Чехия и Польша закрыли свое воздушное пространство с 00:00 26 февраля.

Сегодня о подобном решении объявила Эстония. Небо для авиаперевозчиков России также закроет Латвия. Ранее Великобритания закрыла воздушное пространство для российских авиакомпании. Россия в ответ запретила британских самолетам полеты в Россию и транзитные перелеты.

Добавим, что в Болгарии, по предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России, находятся от 300 до 500 организованных российских туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах. С учетом решения Росавиации россиян туроператоры будут вывозить домой с пересадкой. Как отметили в АТОР, один из вариантов – предоставление авиабилетов на стыковочные рейсы через Стамбул.

Туроператоры отменяют с сегодняшнего дня все заезды в Болгарию на рейсах российских перевозчиков, добавили в АТОР. Туристам обещают полный возврат денежных средств за туры.

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Литва закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил минтранс страны. Подобное решение также приняло правительство Румынии.

Москва, Наталья Петрова

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