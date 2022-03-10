Российская авиакомпания остановила полеты из-за нехватки запчастей

Авиакомпания «Атран», которая специализируется на доставке грузов и ходит в ТОП-10 грузовых перевозчиков России, приостановила полеты. Дело в том, что санкции западных стран сделали невозможной покупку запчастей для воздушных судов компании. Об этом сообщает РБК.

Как говорится в письме, направленном пилотам, веденные ограничения перекрыли компании доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования, как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем не дали результата.

Кроме того, перевод воздушного судна по РА (перерегистрация в России) также был оценен перевозчиком как небезопасная эксплуатация самолетов с большими рисками по обеспечению безопасности. «В следствии вышеизложенного, ООО «Атран» вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», – сообщили в компании.

Авиаперевозчик заявил о сокращении персонала на 10%, остальных отправят в отпуск, а затем сотрудники должны будут взять отпуск без содержания.

В конце февраля Евросоюз, а за ним США, Великобритания, Норвегия, Канада и другие страны ввели санкции против российского транспортного сектора. В частности, под запрет попали продажи самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, ограничения коснулись страхования и технического обслуживания товаров, связанных с авиацией или космической индустриями.

Москва, Зоя Осколкова

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