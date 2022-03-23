Вильфанд отсоветовал снимать зимнюю резину до 10 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал отложить замену зимней резины на летнюю минимум до 10 апреля. Низкие ночные температуры сделают поездки рискованными.

По словам Вильфанда, днем будет заметно теплеть, но ночью температура продолжит падать значительно ниже нуля. Такая погода может сохраниться до конца апреля.

«Резина обладает эластичностью, эта эластичность определяет сцепление резины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется. До 10 апреля точно не нужно менять зимнюю резину», – пояснил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в Москве 26 марта выдастся очень-очень ветренным, а температура к ночи упадет до нуля. 27 воздух останется холодным и в дневное время, а ночью остынет до минус шести градусов. С 28 марта и до конца недели ночные температуры установятся на уровне минус пять-десять градусов.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил о снегопадах и метелях с сильным ветром в центральной части Европейской России 27 марта. Холодная погода со снегом и гололедицей задержится в Центральной России до первых чисел апреля.

Москва, Наталья Рязанова

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