Небо над югом России останется закрытым до 7 апреля

Росавиация продлила временный запрет на полеты в ряд южных аэропортов до 7 апреля. Перевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты.

«До 03:45 часов мск 7 апреля продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для доставки пассажиров авиакомпании могут строить альтернативные маршруты и использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Волгограда, Минеральных Вод, Москвы.

Напомним, режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра России введен 24 февраля в связи с началом военной операции в Донбассе. Он неоднократно продлевался, в том числе 24 марта – до 1 апреля.

Москва, Наталья Рязанова

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