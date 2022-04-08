В «Ростехе» анонсировали производство 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Об этом сообщили в «Ростехе». Сегодня эти лайнеры выпускают малой серией на Казанском авиазаводе.

В компании сообщили, что Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета составляет до 6,5 тыс. км. «Самолет отличается повышенной надежностью», – указывается в сообщении госкорпорации.

Также отмечается, что Ту-214 оснащается отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, выпускаются серийно и имеют хорошую репутацию.

В «Ростехе» добавили, что лайнеры этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают авиаперевозки первых лиц государства, передает ТАСС.

Накануне глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о запуске производства первых 20 самолетов Ту-214. А вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании готовы закупать Ту-214.

Необходимость в серийном производстве Ту-214 остро встала после того, как США и Евросоюз ввели жесткие санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. Западные страны запретили поставки гражданских самолетов и запчастей. Под запрет попали также услуги техобслуживания и страхования самолетов. Западные владельцы потребовали от российских авиакомпаний до конца марта вернуть находящиеся в лизинге самолеты.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за антироссийских санкций. Эти лайнеры были арестованы за рубежом и уже не вернутся в РФ.

Москва, Наталья Петрова

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