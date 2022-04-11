ЦБ РФ прорабатывает использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

Страховые компании нашли способ снизить стоимость ОСАГО – использование бывших в употреблении (б/у) запчастей для ремонта по полису. Центробанк изучает предложение. Большинство участников рынка его поддержало на фоне проблем с поставками новых деталей.

В ЦБ РФ отметили, что критерии б/у деталей не определены, а ведь некачественные запчасти могут привести к новой поломке, а то и ДТП. Вопрос требует глубокого изучения, отметили в регуляторе. Ранее было одобрено использование китайских деталей для снижения стоимости ремонта.

Минфин согласился, что нужны дополнительные меры для сдерживания роста цен на полисы ОСАГО. Страховщики увеличивают стоимость полисов, чтобы не уйти в убыток из-за перебоев с поставками и подорожания запчастей. В министерстве также отметили, что важно качество ремонта, который не должен стать «опасным» из-за попыток сэкономить, пишут «Известия».

Участники страхового рынка предложили ввести гарантию на ремонт с использованием б/у деталей. И предоставить автомобилистам право самим выбрать форму возмещения. Страховщики также попросили Центробанк удвоить максимальный срок восстановления – до 60 дней, поднять верхнюю планку тарифов на 30% и опустить нижнюю на 10%.

Напомним, на конец марта тарифы по каско и ОСАГО за месяц выросли на 10-15% и 5-10% соответственно. Причинами стали рост расходов на запчасти и ремонт, а также подорожание автомобилей. Детали растут в цене на фоне нарушения цепочек поставок и неопределенности сроков завоза из-за антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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