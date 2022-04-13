Верховный суд отменил штраф за ДТП на неотремонтированной дороге

Верховный суд встал на сторону водителя в случае с ДТП на дороге с плохим обслуживанием. По мнению суда, россияне не должны нести ответственность, если доказано ненормативное состояние дорожного полотна.

Мужчина оспорил в Верховном суде административный штраф за аварию. Его машина попала колесом в выбоину на дороге и врезалась в дерево. В материалах дела причиной ДТП названа выбоина, но россиянину все равно назначили штраф.

Верховный суд России согласился с доводами жалобы и отменил судебные решения, которыми водитель был оштрафован, сообщила пресс-служба ВС РФ на официальной странице в соцсети.

Как сообщал «Новый День», ВС РФ признал электросамокаты транспортным средством. Суд согласился, что электросамокаты подпадают под нормы ПДД, относящиеся к транспортным средствам.

Москва, Наталья Рязанова

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