Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы – распоряжение Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 19,5 мрд рублей авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов, и 1,5 млрд рублей временно закрытым аэропортам на юге и в центральной части России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, деньги будут перечислены перевозчикам, а те в свою очередь вернут их пассажирам в счет стоимости билетов.

В кабмине рассчитывают, что из-за господдержки авиакомпании сэкономят собственные оборотные средства и, соответственно, будут иметь «финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов».

Мишустин также подписал распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов закрытых аэропортов в южных и центральных регионах России.

Как отметили в кабмине, принятые решения – это часть плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкционного давления.

Напомним, на этой неделе Росавиация в восьмой раз продлила запрет на полеты в ряд аэропортов юга и центра России в связи с военной спецоперацией на Украине. Речь идет о аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Их работа остановлена до 19 апреля. Полеты по остальным направлениям проходят в обычном порядке.

Москва, Наталья Петрова

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