Росавиация отложила открытие южных аэропортов до 19 апреля

Росавиация продлила запрет на полеты в ряд аэропортов юга и центра России до 19 апреля. Полеты по остальным направлениям проходят в обычном порядке.

«До 03:45 мск 19 апреля продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для создания альтернативных маршрутов перевозки пассажиров.

Росавиация 24 февраля временно закрыла южные аэропорты для перевозки пассажиров. В тот же день началась военная операция в Донбассе после просьб руководства ЛДНР о защите. Первоначально возобновить полеты планировалось 2 марта, но режим ограничения несколько раз продлевался.

Москва, Наталья Рязанова

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