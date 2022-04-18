Росавиация в девятый раз продлила закрытие аэропортов на юге России

Росавиация продлила в девятый раз запрет на полеты в ряд аэропортов юга и центра России. Ограничения были введены 24 февраля – в этот день началась российская специальная военная операция на Украине. Теперь запрет продлен до 25 апреля, сообщается на сайте Росавиации.

«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что остальные аэропорты России работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для организации альтернативных маршрутов перевозки пассажиров.

На прошлой неделе глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов закрытых аэропортов в южных и центральных регионах России.

Москва, Наталья Петрова

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