Российские авиакомпании предупредили о риске отключения GPS

Росавиация посоветовала авиакомпаниям быть готовыми к отключению американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Уже сейчас в системе происходят сбои, о чем предупреждал европейский авиарегулятор. В свою очередь авиаперевозчики утверждают, что их пилоты способны надежно выполнить все процедуры полета при полном отсутствии сигнала GPS.

Письмо с рекомендациями от Росавиации было направлено от имени замглавы ведомства Дмитрия Ядрова гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, а те переслали его руководителям авиакомпаний, пишут «Известия».

В частности, пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом допзанятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации.

Экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации. Пилотам рекомендовано пользоваться традиционными навигационными средствами в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку.

Ядров в письме предупреждает, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг). Они наблюдались в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака. Об этом сообщается в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA).

Помехи GPS приводили к изменению маршрута или даже пункта назначения из-за невозможности выполнить безопасную посадку. В Росавиации добавили, что ухудшение сигналов GPS снижает точность выдерживания навигационных параметров на всех этапах полета, а сбои системы могут привести к срабатыванию предупреждения о сближении с землей, потере доступа к системе автоматического оповещения и данным о параметрах ветра, земли и рельефа, отказу или сбою услуг связи, навигации и мониторинга, бортовых систем, использующих GPS для определения времени и другим проблемам.

Источник в Росавиации указал на то, при полетах без использования GPS для пассажиров ничего не изменится, так как она не является основным средством навигации, на воздушных судах есть альтернативная система. GPS просто корректирует координаты в зависимости от пройденного самолетом пути, но эту коррекцию можно производить также по наземным радионавигационным средствам и с помощью диспетчера.

В настоящее время в мире существуют четыре глобальные навигационные спутниковые системы: американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass. Они отличаются между собой качеством сигнала и количеством спутников. Самые распространенные гражданские самолеты как в России, так и в мире, в том числе Airbus, Boeing и Superjet 100, оборудованы бортовыми системами и приборами, которые принимают только сигнал GPS.

Москва, Зоя Осколкова

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