«Роскосмос» предложит заменить GPS во всех самолетах на ГЛОНАСС

«Роскосмос» в пятницу, 22 апреля, отправит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене GPS на эксплуатируемых в России самолетах оборудованием отечественной системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, российская система также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу».

Рогозин также предложил установить станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала во всех аэропортах России.

По его мнению, установка оборудования ГЛОНАСС как в аэропортах, так и в авиалайнерах должна проводится «в обязательном порядке». «Это копеечные расходы по сравнению с ценой жизни пассажиров», – написал глава госкоропорации.

Ранее «Известия» сообщили, что Росавиация призвала авиакомпании быть готовыми к отключению американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Ведомство рекомендовало, в том числе, провести с летным составом дополнительные занятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации.

Москва, Наталья Петрова

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