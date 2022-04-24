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Воскресенье, 24 апреля 2022, 12:15 мск

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Тысячи люксовых автомобилей не добрались до России из-за санкций

Фото: pixabay.com

Из-за санкций не попали в Россию порядка 8 тысяч дорогих автомобилей. Машины застряли в бельгийском порту Зебрюгге, сообщает The Wall Street Journal. Автомобили заблокированы из-за запрета экспорта в РФ предметов роскоши стоимостью выше 50 тыс. евро. Ограничения вошли в ранее введенный четвертый санкционный пакет ЕС в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Среди застрявших автомобилей есть последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибывшие в Бельгию из Азии в начале апреля. Эти машины скорее всего, будут проданы на другие рынки, сообщил газете директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

Вместе с тем, заброкированными оказались некоторые другие санкционные товары – запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники, отмечает. Всего более 1 тыс. контейнеров, которые направлялись в Россию.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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