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NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 09:46 мск

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Росавиация: 11 аэропортов юга останутся закрыты до 13 мая

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра России продлен до 13 мая. Росавиация заверила, что остальные воздушные гавани страны работают штатно.

«До 13 мая временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя для организации альтернативных маршрутов для перевозки пассажиров.

Росавиация продлила закрытие неба на юге страны в 12-й раз. Работа ряда аэропортов была ограничена после начала военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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