Авиапассажирам в России грозит новый сбор

Минтранс РФ, госкорпорация «Ростех» и АО «ТКП» обсуждают введение нового сбора при покупке авиабилетов. Предполагается, что нововведение не повлияет на стоимость полета для граждан, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Министерство обдумывает создание резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай банкротства перевозчика. Средства фонда можно будет потратить на возврат стоимости билета или провоз пассажира на рейсе другой компании. Но для наполнения фонда планируется использовать не бюджетные средства, следует из письма вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс.

«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», – говорится в письме.

По данным издания, сбор может составить 70-250 рублей с одного перелета. Эта сумма не отразится на цене билета, поскольку ее сформируют «за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ». Часть нового платежа также уйдет на счет оператора системы за услугу перевода.

Сейчас в цену билета входят сборы за услуги диспетчеров, обслуживание и безопасность пассажиров, обслуживание самолетов в аэрохабах, а также аэропортовый, топливный и другие.

Как сообщал «Новый День», замглавы Росавиации Владимир Потешкин указал авиакомпаниям, что любое увеличение стоимости авиабилетов должно быть обоснованным. Он предложил перевозчикам провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы цена на перелеты оставалась доступной для граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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