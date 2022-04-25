Авиакомпаниям указали на недопустимость необоснованного повышения цен на билеты

Любое увеличение стоимости авиабилетов должно быть обоснованным. Авиакомпания необходимо провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы цена на перелеты оставалась доступной для граждан. Такое заявление сделал заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин на совещании по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздничных дней, сообщается на сайте ведомства. Чиновник подчеркнул, что «необоснованный рост стоимости билетов недопустим».

В совещании участвовали представители ведущих российских авиакомпаний. На нем обсуждались цены на авиабилеты, выполнение туристических чартеров по России, авиаперевозки в аэропорты юга страны и господдержка авиаперевозчиков.

В ходе совещания Росавиация также поручила авиакомпаниям вернуть деньги за билеты в полном объеме на рейсы в города юга и центральной части России, аэропорты которых были закрыты после начала военной спецоперации на Украине, либо предоставить пассажирам возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 мрд рублей авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов. В кабмине рассчитывают, что эта мера позволит перевозчикам сохранить финансовую устойчивость. В Росавиации сообщили, что прием заявок на получение компенсаций планируется начать в ближайшее время.

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России действует с 24 февраля. Полеты приостановлены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация 23 апреля продлила действие запрета до 1 мая.

Москва, Наталья Петрова

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