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Среда, 23 марта 2022, 13:36 мск

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Россиянам предрекли резкий рост цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России в 2022 году вырастут более чем в 1,5 раза в годовом выражении, а спрос на перелеты упадет на 20%. Об этом говорится в исследовании «ВТБ Капитала». Средняя стоимость билетов при этом поднимется с 9 тыс. до 14 тыс. рублей, прогнозируют его авторы.

По мнению аналитиков, к подорожанию перелетов по России приведут ожидаемый двукратный рост цены на авиакеросин и ослабление рубля, которое повысит цену лизинга самолетов в 1,5 раза (большая часть авиалайнеров находится в зарубежном лизинге), сообщает «Интерфакс». Расходы на топливо и лизинг в совокупности составляют две трети расходов авиакомпаний, указывают авторы обзора.

Накануне глава Минтранс РФ Виталий Савельев заявлял, что авиабилеты в России к лету традиционно подорожают, но не сильно.

США, ЕС, Великобритания и Канады закрыли воздушное пространство для российских самолетов после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало военной операции по защите мирных жителей Донбасса. В рамках санкций Евросоюз запретил поставку, лизинг, техническое обслуживание и страхование самолетов в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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