Экс-глава «Победы» спрогнозировал двукратный рост цен на авиабилеты: «Это еще не потолок»

Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков допустил рост цен на авиабилеты в текущем году более чем вдвое.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% – это еще очень оптимистичный прогноз», – сказал бывший топ-менеджер в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос, ждет ли он подорожания билетов в два раза, Калмыков сказал: «Это еще не потолок. Но это просто мои ожидания».

Как отметил экс-гендиректор, сейчас авиакомпаниям нет смысла летать ниже себестоимости, «раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом». «Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А еще придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придется искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный», – пояснил Калмыков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что по многим маршрутам выросло полетное время, а на техобслуживание потребуется больше времени.

Аэропорты при этом не смогут пойти на снижение тарифов, поскольку себестоимость обслуживания тоже вырастет, особенно в современных аэропортах, а «прибыли от duty free сменятся убытками» – в целом все неавиационные доходы сократятся, объяснил Калмыков.

Более того, продолжил он, к осени нужно будет закупать противообледенительную жидкость, которая в России не производится (поставляется в виде концентрата). «Так что ни о каком снижении тарифов даже мечтать нельзя», – заключил бывший руководитель «Победы». По его мнению, «лоукоста в такой ситуации быть не может».

Отвечая на вопрос, сколько авиакомпаний не переживут кризис, Калмыков выразил уверенность, что «топ-10 будут удерживать на плаву», запрещая банкротства или запрещая аэропортам отказывать в обслуживании и заправке за долги.

Что касается мелких перевозчиков, «их судьба будет зависеть от решений регионов, от губернаторов, от наполняемости бюджетов», считает бывший глава «Победы».

Ранее аналитики «ВТБ Капитала» спрогнозировали рост цен на авиабилеты в России в 2022 году более чем в полтора раза и 20-процентное падение спроса на перелеты. Средняя стоимость билетов при этом поднимется с 9 тыс. до 14 тыс. рублей, говорится в исследовании компании. По мнению аналитиков, к подорожанию перелетов по России приведут рост цен на авиакеросин и ослабление рубля.

Москва, Наталья Петрова

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