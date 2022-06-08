S7 приостановила создание лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 Airlines приостановила проект лоукостера Citrus. Новый перевозчик должен был совершить первые рейсы нынешним летом.

Причиной заморозки проекта стали проблемы с поставками самолетов.

«S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», – цитируют представителя компании «Известия».

Подготовленная для нового перевозчика команда пока продолжит работу в холдинге. К концу года S7 Group решит, есть ли у Citrus будущее, и в какие сроки проект решат запускать заново.

S7 Group анонсировала создание собственного лоукостера в июле 2021 года. Первые рейсы Citrus должен был совершить в июле 2022 года, а через два года увеличить пассажиропоток в шесть раз от стартового. Ожидалось, что большую часть перелетов Citrus будет совершать в средней полосе России.

Москва, Наталья Рязанова

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