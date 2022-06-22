Росавиация в 20-й раз продлила запрет полетов в аэропорты юга России

Росавиация в 20-й раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России.

Полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста временно ограничены до 03:45 мск 30 июня, сообщается на сайте ведомства.

Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация советует уточнять обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.

Аэропорты на юге и в центре России были закрыты 24 февраля после начала спецоперации на Украине. В Росавиации сочли полеты в эти районы небезопасными.

Накануне стало известно, что Минтранс России ведет переговоры с Минобороны о возобновлении полетов в Крым.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»