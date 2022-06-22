Импортозамещенная версия SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей

Работа по импортозамещению для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будет стоить порядка 50 млрд рублей без учета двигателей. Следующий этап в строительстве импортозамещенной версии самолета – сборка опытных образцов.

Более 30 российских компаний из разных отраслей согласились проработать комплектующие для новой версии самолета – SSJ-New. Большая часть контрактов уже подписана, но список участников может измениться, чтобы получить оптимальное соотношение цен и сроков. В перечне комплектующих 64 наименования, включая радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование, устройства для кондиционирования, гидравлической и противообледенительной систем.

Работа по строительству SSJ100 из отечественных компонентов началась в 2019 году. В 2023 году производитель самолетов «Иркут» планирует сертифицировать новый борт. Запуск серийного производства намечен на 2024 год с объемом поставок до 20 самолетов в год, рассказал представитель компании «Ведомостям».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что возможен выпуск и 40 самолетов Superjet 100 с российским двигателем в год. Министерство поручило максимально скоро обеспечить сертификацию этого двигателя – в ближайшие 12-14 месяцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»