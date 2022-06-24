Правила дорожного движения признаны устаревшими и слишком сложными

Действующие правила дорожного движения оторвались от существующих реалий и стали слишком сложны для понимания, заявили эксперты. Ряд специалистов предложил заменить весь текст ПДД, но в Научном центре безопасного дорожного движения МВД не видят для этого оснований.

Общественная палата организовала круглый стол для обсуждения проблем, связанных с нормами ПДД. Правила приняли в 1994 году и неоднократно изменяли. Только с 2013 года в них внесли 39 пакетов поправок, а это более 120 нововведений. По данным ФАУ «РосДорНИИ», лишь 30% этих изменений позитивно повлияли на безопасность.

Каждое изменение усложняет текст, делая его понятным только специалисту, заявили эксперты. Порядка 35% виновников ДТП пытаются оправдаться, ссылаясь на несуществующие нормы ПДД. При этом, новые реалии: массовое использование электросамокатов, сегвеев и моноколес, увлечение гаджетами за рулем – не отражены в ПДД.

Общественники предложили полностью заменить текст Правил и привлечь к его составлению всех желающих, пишут «Известия».

Ранее Верховный суд России отнес электросамокаты к транспортным средствам. Эксперты предложили наделять их статусом в зависимости от предельной скорости.

Москва, Наталья Рязанова

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