Минтранс отверг опасения о небезопасности полетов в России

В Министерстве транспорта России не поддерживают опасения Международной организации гражданской авиации (ICAO) о том, что двойная регистрация лайнеров делает полеты небезопасными. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой «двойной» регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей», – говорится в сообщении.

По данным министерства, сейчас в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Эту работу могут выполнять 11 организаций, у них есть достаточное количество ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности. Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее.

«Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», – добавили в Минтрансе.

Москва, Зоя Осколкова

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