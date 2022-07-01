Перевозчики попросили разрешение Минтранса на возврат лизинговых самолетов

Авиакомпании S7 и AirBridgeCargo (часть компании «Волга-Днепр») попросили у Минтранса разрешение вернуть самолеты лизингодателям. Министерство пока молчит, а эксперты не видят смысла оставлять борта в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Перевозчики написали Минтрансу в апреле и мае. S7 готова вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 МАХ, которые запрещено эксплуатировать в России. Их использование остановили после катастроф с самолетами этого типа в Индонезии и Эфиопии. AirBridgeCargo хочет отдать 14 из 16 своих грузовых Boeing 747, чтобы позже пользоваться самолетами через совместное предприятие с эмиратской Etihad.

Приказ Минтранса от 24 марта разрешает вывозить самолетов в страны ЕАЭС. Разрешение на вывоз за пределы союза можно получить «через правительство по согласованию с Минтрансом».

Эксперты оценивают долгое рассмотрение заявок от перевозчиков как негласный запрет от министерства. По их мнению, возврат самолетов лизингодателям оправдан, поскольку повторная сертификация Boeing 737-8 МАХ в РФ так и не проведена. А объема внутреннего рынка недостаточно для эффективного использования грузовых Boeing 747.

Антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине мешают иностранным компаниям поставлять в РФ самолеты и запчасти к ним. Пока российские авиакомпании накапливают лизинговые платежи в рублях за иностранные самолеты, потому что не могут платить в долларах или евро из-за санкций. Владельцы самолетов не готовы конвертировать эти деньги, также опасаясь санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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