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NewDayNews.ru

Вторник, 21 июня 2022, 12:41 мск

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Российские авиакомпании продолжают оплачивать лизинг за иностранные самолеты в рублях

Авиакомпании России накапливают лизинговые платежи за иностранные самолеты. Средства хранятся в рублях. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали самолеты. Нет, мы ни у кого ничего не экспроприировали. Наши авиакомпании продолжают на счет типа «С» аккумулировать лизинговые платежи в рублях», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК).

По словам Савельева, собственники имеют полное право получить эти платежи, сконвертировав их в иностранную валюту. При этом российские авиакомпании не имеют возможности платить в долларах или евро из-за санкций. «А с другой стороны – они (лизингодатели) не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета «С» зачисляем. Такая история», – добавил глава Минтранса.

С началом спецоперации России на Украине Запад ввел санкции, которые ударили по авиационной отрасли. В частности, иностранным компаниям запретили поставлять в РФ самолеты и запчасти для них. Кроме того, западных лизингодателей обязали изъять у российских авиакомпаний предоставленные в аренду лайнеры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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