Южные аэропорты останутся закрытыми до 12 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты гражданских бортов в ряд аэропортов в центре и на юге страны. 11 городов не будут принимать самолеты до 12 июля.

«До 03:45 по московскому времени 12 июля ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении.

На время ограничений ведомство рекомендует использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя для организации альтернативных маршрутов для перевозки пассажиров.

Полетные власти закрыли 11 аэропорты на юге и в центре России 24 февраля в связи с началом военной спецоперации на Украине. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 22-й раз.

Москва, Наталья Рязанова

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