Южные аэропорты останутся закрытыми до 24 июля

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в 11 городов юга и центра России. Работа аэропортов для гражданской авиации приостановлена до 24 июля.

«До 24 июля, 03:45 по московскому времени, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российские перевозчики по-прежнему могут организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого рекомендовано использовать аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно». – отметили в Росавиации. И посоветовали путешественникам уточнять изменения в расписании на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Режим временного ограничения полетов введен 24 февраля в связи с началом специальной военной операции по защите населения Донбасса. Меры приняты для защиты граждан, пользующихся услугами гражданкой авиации. С тех пор режим ограничения несколько раз продлевался.

Москва, Наталья Рязанова

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