Росавиация в 29 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Одиннадцать аэропортов России останутся закрытыми минимум еще неделю. Режим закрытого неба на юге страны продлен в 29 раз.

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэрогаваней до 03:45 мск 23 августа, сообщается на сайте ведомства. По-прежнему не будут принимать самолеты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее запрет на полеты в эти аэропорты был продлен до 17 августа.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно, отметили в Росавиации.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России действует с 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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