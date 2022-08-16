Росавиация в 29 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Одиннадцать аэропортов России останутся закрытыми минимум еще неделю. Режим закрытого неба на юге страны продлен в 29 раз.
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэрогаваней до 03:45 мск 23 августа, сообщается на сайте ведомства. По-прежнему не будут принимать самолеты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее запрет на полеты в эти аэропорты был продлен до 17 августа.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно, отметили в Росавиации.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России действует с 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube