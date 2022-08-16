Туристы не смогут попасть в Симферополь даже на поезде

В Крыму изменили схему движения поездов: составы с материка будут проезжать только Керченский полуостров.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в селе Майское на севере Крыма зафиксирована серия взрывов, вызванная детонацией боеприпасов во временном хранилище. Майское расположено в одном километре от железнодорожной станции Азовская, через которую идут поезда на Джанкой, а оттуда – в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Железнодорожная ветка проходит и по территории села, где сегодня произошло ЧП.

Поэтому решено останавливать пассажирские поезда сразу за Керченским полуостровом.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции».

«В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», – уточнил советник главы РК Олег Крючков.

Отметим, сегодня только в Симферополь должно было прийти 5 пассажирских составов с материка, 9 – отправиться на материк.

Напомним, аэропорт крымской столицы закрыт до 23 августа.

Симферополь, Лиана Макоба

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