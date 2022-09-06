Российские автомобилисты все чаще отказываются от обязательного страхования

Россияне все чаще отказываются от полисов ОСАГО для своих автомобилей. Автовладельцев не пугают даже штрафы за езду без страховки. По мнению экспертов, это говорит о неэффективности системы обязательного страхования.

Запланированное на 13 сентября расширение тарифного коридора стоимости ОСАГО на 26% по сути является повышением цен на страховку, указывает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Страховщики получат возможность продавать продукты дешевле и дороже, но, как правило, пользуются ей только в сторону увеличения, пишет портал News.ru.

Это третье за год увеличение тарифов, которое еще и идет одновременно со снижением выплат участникам ДТП. С начала спецоперации России на Украине и последовавших за этим санкций большинство автозапчастей подорожали на 50-70%. Вместе с тем в каталогах, которые используют страховые компании, рост цен зафиксирован на уровне 20-25%. Кроме того, Центробанк РФ разрешил страховщикам ориентироваться на цену аналогов запчастей, что означает существенное снижение размеров компенсаций.

Велика вероятность, что автолюбители попросту перестанут покупать полисы ОСАГО из-за высокой цены, а затем потенциальных клиентов станет меньше из-за недостаточных выплат. Затем последует волна отказов от ОСАГО среди тех, кто имеет полис, но попадет в аварию с тем, у кого страховки нет. Так как добиваться выплат им придется самостоятельно через суды. В Национальном автосоюзе прогнозируют, в ближайшие два-три года доля отказников от полиса достигнет 40%.

Москва, Зоя Осколкова

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