Россия планирует заменить все иностранные самолеты отечественными к 2030 году

К 2030 году самолеты зарубежного производства будут заменены на отечественные аналоги. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на Восточном экономическом форуме.

Как ранее стало известно, «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение на поставку 339 самолетов. Речь идет о воздушных суднах МС-21 и Superjet New.

По словам Чемезова, эти самолеты полностью отечественные и сделаны из российских комплектующих, в том числе двигателей, агрегатов и бортового оборудования.

«Первые шесть МС-21 мы передадим «Аэрофлоту» в 2024 году. Чем он отличается от своих ближайших конкурентов – Airbus и Boeing? Во-первых, салон намного шире, удобные полки для багажа, более комфортное пространство. Поэтому, я думаю, что МС-21 может вполне заменить Boeing-737 и Airbus-320. Надеюсь, что к 2030 году мы вполне сможем заменить иностранные самолеты отечественными машинами», – заключил глава Ростеха.

Москва, Зоя Осколкова

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