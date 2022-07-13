Минпромторг потратит 6,6 млрд рублей на доработку двигателя для МС-21

Минпромторг готов заплатить 6,6 млрд рублей за доработку двигателей ПД-14 для новых пассажирских лайнеров МС-21. Модернизация должна быть завершена до декабря 2024 года.

Министерство ищет компанию, готовую снять эксплуатационные ограничения, нарастить ресурс и увеличить интервалы технического обслуживания двигателя. Ожидается, что в результате доработки надежность ПД-14 значительно возрастет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на конкурсную документацию.

Минпромторг готов предоставить исполнителю время с августа 2022 года по декабрь 2024-го.

Бюджет программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года составляет 770 млрд рублей, из них 150 млрд выделят до конца 2022 года.

В связи с санкциями американские двигатели Pratt&Whitney стали недоступны для производителей МС-21. Планируется, что все лайнеры теперь будут оснащать российскими ПД-14. Первые шесть самолетов заказчики получат в 2024 году.

Москва, Наталья Рязанова

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