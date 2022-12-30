Анонсирован запуск серийного производства российского самолета МС-21

Отечественный самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 поступит в серийное производство в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», – рассказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайм»).

Накануне Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21 с российским двигателем ПД-14 и крылом из композиционных материалов отечественного производства.

«Одобрение изменений по отечественному двигателю и крылу – <…> основа для последующего импортозамещения всех агрегатов самолета. Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», – рассказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В госкорпорации «Ростех», в свою очередь, отметили, что в 2022 году было выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с двигателем ПД-14. В ходе испытаний российский двигатель показал характеристики, не уступающие иностранным аналогам. Кроме того, крыло из отечественных композитов прошло цикл испытаний, которые подтвердили заявленные прочностные параметры, указали в госкорпорации.

МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Разработкой самолета занимается коропорация «Иркут» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). До 2030 года планируется выпустить более 270 самолетов, заявлял гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Надо отметить, что запуск лайнера в производство несколько раз переносили: композитное крыло пришлось переделывать, используя российские материалы. Поставщики иностранных компонентов отказались выполнять контракты по причине санкций.

Москва, Наталья Петрова

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