Лайнер МС-21 получил одобрение Росавиации

Росавиация одобрила изменения в конструкции отечественного лайнера МС-21. Теперь в сертификате типа будут указаны новые характеристики, в частности, двигатель ПД-14, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские – наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», – сказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

В России также появился первый отечественный беспилотный вертолет БАС-200. Аппарат получил одобрение Росавиации. Его планируется использовать при гравиметрической съемке, мониторинге лесного хозяйства, внутренних водных путей и состояния экологии.

В сентябре 2021 года Объединенная авиастроительная корпорация обещала, что новейший пассажирский самолет МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы уже в 2022 году. Получение сертификата на тип самолета с отечественным движком планировалось не ранее 2023 года.

МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который должен заменить авиалайнеры типа Ту-154. Запуск лайнера в производство несколько раз переносили: композитное крыло пришлось переделывать из российских материалов. Поставщики иностранных компонентов отказались выполнять контракты по причине санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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