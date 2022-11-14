На производство российских авиадвигателей выделят более 44 млрд рублей

В России на господдержку авиационной промышленности будет выделено 44 млрд рублей. В подписанном сегодня главой правительства РФ постановлении расширена линейка двигателей для гражданских и военно-транспортных самолётов, производители которых смогут получить субсидии.

Как уточнил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, в течение двух лет планируется обеспечить выпуск около 50 двигателей ПД-8 для «Суперджетов», 20-ти ПС-90А – для Ту-214, а также 14 двигателей ПД-14 для будущего флагмана российской авиации МС-21.

«Одновременно должны быть выполнены все запланированные научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Важно завершить разработку и создание прототипа этой уникальной силовой установки до конца 2024 года», – отметил глава правительства, поручив контроль за исполнением проекта главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

«В условиях внешних санкций и ограничений требуется максимально сократить зависимость воздушного транспорта от иностранных материалов, комплектующих и оборудования. Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счёт современных российских образцов», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Мария Соколова

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