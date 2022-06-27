Более 770 млрд рублей и две тысячи новых самолетов и вертолетов: утверждена программа развития авиаотрасли РФ

Правительство России утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Планируется, что за это время парк российских авиаперевозчиков пополнят более 1 тыс. самолетов отечественного производства и более 760 вертолетов, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Кроме того, как ожидается, авиакомпании получат около 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов.

На финансирование программы кабмин направит 770 млрд рублей, причем 150 млрд рублей будет перечислено до конца 2022 года. Программу будут курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов, а в части авиастроения – вице-премьер Юрий Борисов.

Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании кабмина, «доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%».

По его словам, в 2023 году стартует серийное производство импортозамещенных самолетов «Суперджет Нью». Авиалайнеры будут оснащены российскими двигателем ПД-8, бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.

Иностранные самолеты, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены отечественными МС-21 и Ту-214, рассчитывают в правительстве. Согласно плану кабмина, первые шесть серийных самолетов МС-21 поступят в 2024 году, а, начиная с 2029 года, планируют ежегодные поставки 72 самолетов МС-21. До 2030 года также планируется выпустить 70 самолетов Ту-214.

Кроме того в планах правительства расширение парка региональной авиации. К 2030 году будет выпущено 70 самолет Ил-114-300, до 140 единиц ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».

Как отметил Борисов, в программе развития авиатранспортной отрасли запланировано ежегодное снижение цен на самолеты на 2%, начиная с 2026 по 2030 год. Этого планируется добиться за счет наращивания серийного выпуска. При этом системы и агрегаты двух флагманских моделей – МС-21 и «Суперджет Нью» не должны уступать импортным аналогам, прописано в программе.

Также отмечается, что кабмин РФ решил сохранить ряд действующих мер поддержки авиаотрасли. В их числе – снижение затрат российских лизинговых компаний на погашение процентов по займам, полученным на закупку самолетов и вертолетов; снижение затрат авиакомпаний на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, а также затрат на их обслуживание; создание развитой сети послепродажного обслуживания самолетов, вертолетов и двигателей; развитие внутренних перевозок за счет отечественных самолетов.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию развития авиаотрасли, увеличив долю отечественных самолетов. Кроме того, глава государства велел сделать доступными авиаперевозки для россиян.

Москва, Наталья Петрова

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