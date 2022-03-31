Путин поручил скорректировать стратегию развития авиаотрасли и сделать перелеты доступными для россиян

В России в горизонте текущего десятилетия необходимо увеличить долю отечественных самолетов и сделать доступными авиаперевозки для россиян даже в отдаленных и труднодоступных местах. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.

«Прежде всего, нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это, как уже сказал, оперативные, неотложные меры», – подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что для долгосрочных решений «необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы». «В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолётов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти (и это, конечно, шанс для производителей авиационной техники) – конечно, с обеспечением высокого уровня качества, надёжности и экономической эффективности нашей техники», – пояснил президент.

«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный, прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров – чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене, об этом сегодня тоже поговорим, а уровень безопасности, комфорта, сервиса отвечал бы самым современным стандартам. Говорю сейчас не только о межрегиональных рейсах, но и о развитии малой авиации, сообщении с труднодоступными, отдалёнными территориями», – сказал Путин.

Москва, Мария Соколова

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