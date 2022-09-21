Россиянам разрешат предъявлять электронные права в тестовом режиме

С 1 октября в России протестируют возможность предъявления водительского удостоверения в мобильном приложении. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», – сказал Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.

Однако, чтобы полностью сделать законными электронные права, необходимы поправки в ПДД. До конца года планируется доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид.

Черников добавил, что сегодня делается все необходимое для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет доступа в интернет.

Москва, Зоя Осколкова

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