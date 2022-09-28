Пластиковые водительские права понадобятся даже с электронным удостоверением

С 1 октября в России в качестве эксперимента можно будет предъявлять электронные водительские права. Однако брать с собой пластиковое удостоверение все же придется. Об этом рассказал юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.

По его словам, проект с QR-кодами реализуется как эксперимент – необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся. На сегодняшний день в ПДД указано, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы. Таким образом, возить с собой обычные права все еще нужно. Иначе водителю будет грозит штраф в размере 500 рублей.

«Пластиковые права необходимы и в случае, если на месте проверки нет интернета. Тогда инспектор просто не сможет считать QR-код. Но сейчас специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн», – сказал юрист агентству «Прайм».

Тем временем, идет разработка электронного формата полиса ОСАГО, который тоже можно будет предъявлять в виде QR-кода.

Эксперименты с кодами начались со свидетельства о регистрации автомобиля (СТС). Через сервис «Госуслуги Авто» документ можно показать инспекторам в электронном виде. Эксперимент был признан удачным, а значит, не за горами цифровизация и других документов.

Москва, Зоя Осколкова

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