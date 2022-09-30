Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ

Ряд аэропортов на юге и в центре России останется закрытым до 10 октября, сообщила пресс-служба Росавиации. Режим ограничения полетов там действует с конца февраля.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 по московскому времени 10 октября в аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении ведомства.

Отечественным перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, а пассажирам – следить за изменениями в расписании аэропортов и авиакомпаний на официальных сайтах.

Остальные воздушные гавани РФ работают в обычном режиме.

Ряд аэропортов закрыли в связи с началом специальной военной операции на Украине. Впервые режим ограничения введен до 2 марта, но продлен уже в 36-й раз.

Москва, Наталья Рязанова

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