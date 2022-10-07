Росавиация в 37-й раз продлила запрет на полеты в южные аэропорты

Временный запрет на полеты в 11 городов юга и центра России останется в силе до 16 октября. Закрытые в феврале аэропорты пока не вернутся к работе.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 мск 16 октября в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Аэропорты Сочи, Ставрополя, Москвы, Волгограда, Минеральных Вод рекомендованы как точки для альтернативным маршрутов перевозки пассажиров. В ведомстве напомнили, что ограничения для остальных аэропортов России не вводились, об изменениях в их расписании можно узнать на официальных сайтах воздушных вокзалов и перевозчиков.

Росавиация ограничила рейсы гражданской авиации в ряд аэропортов после начала специальной военной операции на Украине в феврале. Пока СВО не закончена, особый режим работы 11 аэропортов сохраняется.

Москва, Наталья Рязанова

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